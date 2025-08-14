La Municipalidad de San Miguel de Tucumán incorporó nuevos puntos de audio en su sistema de vigilancia para plazas y parques. A través de un video difundido en Instagram, el municipio presentó la ampliación de los megáfonos instalados en distintos espacios públicos, que ya funcionan en Plaza San Martín, Parque 9 de Julio, Plaza Belgrano, Parque Avellaneda y Parque El Provincial.

La pieza audiovisual comienza de forma llamativa: una pareja que comparte un momento es interrumpida por un anuncio que, desde los altavoces, recuerda que se encuentran en un espacio público. Según explicaron desde el municipio, “cuando se detecta una conducta indebida desde el centro de monitoreo, activamos la voz de la ciudad”.

En el video también se detallan comportamientos que estos mensajes buscan desalentar: dejar residuos de mascotas sin recoger, dañar monumentos o estacionar en sectores no habilitados, entre otros. La iniciativa apunta a preservar el cuidado y el orden en lugares concurridos.

La propuesta generó reacciones diversas en redes sociales. Mientras algunos celebraron la medida como una forma efectiva de mantener el respeto por las normas, otros advirtieron que debería aplicarse con un protocolo formal, respaldado por una ordenanza y respetando plenamente los derechos ciudadanos.