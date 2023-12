Peso Pluma levantó polémica por un hecho insólito. A través de X (antes Twitter), se viralizó un video del intérprete de corridos tumbados en uno de sus más recientes conciertos.

El clip fue compartido originalmente por @fiorentino.ezequiel en TikTok. El usuario grabó una de las últimas presentaciones de la Doble P en Buenos Aires, desde un costado del escenario.

En el video, que dura menos de un minuto, se ve al intérprete hacer gesticulaciones y dirigirse atrás del escenario, donde luego de tomar agua de una botella, se inclina sobre una base para posteriormente levantarse y volver a cantar.

Video de Peso Pluma genera todo tipo de especulaciones

“¿Hizo lo que yo creo?”, escribió el usuario, especulando que pareciera que Peso Pluma se inclinó para inhalar algo y volver al escenario. A unas cuantas horas de publicar el video en TikTok, el clip se viralizó y también se colocó como una tendencia en X, antes Twitter.

La publicación generó todo tipo de comentarios. Algunos internautas compartieron clip más cortos grabados desde otro ángulo donde los cordones de los tenis del Peso Pluma están desamarrados.

Fans del intérprete de Ella Baila Sola y TULUM aseguraban que desde esa perspectiva quedaba claro que Peso Pluma fue atrás a atarse los cordones. Sin embargo, otros usuarios desestimaron estos argumentos y afirmaron que los movimientos y posición del cantante no eran las que hace una persona que se ata los cordones.

En X, internautas han hecho todo tipo de especulaciones en torno a un video donde Pesos Pluma se inclina para tomar algo detrás del escenario Crédito: X, @Sergioglezxz

“Los que estáis diciendo que se ata los cordones sois gilipollas o no tenéis mas de 7 años, como se va a estar atando los cordones apoyando la cabeza encima de la mesa, no levanta ni la pierna y el no se agacha a guardarlos dentro del zapato, solo buscáis una excusa”, escribió el usuario @Sergioglezxz.