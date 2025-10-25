Durante la noche de este viernes, la oficial Carmen Loseco y el suboficial Franco Gamarra patrullaban la zona suroeste de la ciudad de Santa Fe, sin sospechar que instantes después iban a tener que ayudar a una mujer parturienta.

En su móvil del Comando Radioeléctrico se encontraban los uniformados cuando desde la Central de Emergencias 911 solicitaron su colaboración.

Una mujer se había comunicado desde un domicilio ubicado en inmediaciones del cruce de calles Aguado y Moseñor Zazpe, en barrio 12 de Octubre.

Ella avisó que necesitaba ayuda porque su hermana estaba embarazada y había comenzado con el trabajo de parto.

Los policías no titubearon. La mujer ya había “roto bolsa”. Ambos rápidamente dividieron tareas. Contuvieron a la embarazada y a su familia. Luego, con indicaciones telefónicas del servicio público de salud para emergencias 107, recibieron a la pequeña y abrocharon su cordón umbilical.

Paradójicamente, Gamarra no había presenciado el nacimiento de sus dos hijos.

Emotivo

“Fue un momento muy emotivo, único. Afortunadamente, estábamos bien preparados para la ocasión, porque nos capacitamos cuando estudiamos en el instituyo y luego constantemente hacemos actualizaciones”, coincidieron los policías.

Posteriormente, arribó a la escena un equipo médico en ambulancia que constató el estado de salud de madre e hija. Finalmente, la unidad sanitaria trasladó a ambas hasta el Hospital José María Cullen y el patrullero acompañó como escolta durante el trayecto.

La mamá y su pequeña se encuentran en excelente estado de salud.