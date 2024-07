Tras retirarse de la Selección Argentina y después de tomar la decisión de no regresar a Rosario, Ángel Di María le contestó a aquellos que lo critican por su determinación luego de ser amenazado él y su familia. “¿Por qué no se la agarran con los que no quieren que vuelva?”, posteó el jugador en sus redes.

“Qué manera de hacer campaña en contra mía. ¿Por qué no se la agarran con los que no quieren que vuelva? Gracias”, escribió el delantero argentino junto a una captura de pantalla de un medio partidario de Central.

La historia de Instagram de Di María

Todo se desató tras un posteo de Infocanaya que arremetió contra el futbolista rosarino de manera indirecta: destacaron el homenaje que recibirá en el Gigante de Arroyito Giovani Lo Celso, pero señalaron que Ángel Di María habría rechazado la invitación por seguridad.

“Ángel Di María se encuentra en la ciudad hace algunos días y también fue invitado por la comisión directiva canalla para que se haga presente en el Gigante, pero respondió que no podrá asistir”, escribió la página Infocanaya.

Y agregaron: “Así las cosas, la vuelta del futbolista de 36 años está cada vez más lejana. No responde mensajes, y cuando responde es con la negativa”.

Tras la fuerte respuesta de Fideo a estas afirmaciones, estallaron las reacciones en redes sociales y la cuenta tuvo que limitar los comentarios en el posteo.

Giovani Lo Celso será homenajeado en el Gigante de Arroyito

El partido ante Sarmiento no será uno más. No tanto por los tres puntos en juego correspondiente a la Liga, sino porque antes del comienzo se le entregará una distinción al campeón de la Copa América 2024 Giovanni Lo Celso.

"Gio Lo Celso, que todos los años se hace presente en los diferentes predios del club y mañana se presentará a ser aplaudido por todos los canayas que vayan a ver el partido”, destacó el medio partidario.

“Ángel y Jorgelina. Con todo respeto. Me parece que deben manejarse mejor con la información. Hay un club con 100 mil socios y no sé cuántos hinchas están esperando a lo que ustedes tengan para decir”, escribieron. ¿Habrá respuesta de parte de Di María y su esposa?”, indiagaron y eso provocó la reacción de Di María.