Después de varias idas y vueltas, Bruna Biancardi usó sus redes sociales para anunciarle a sus seguidores que su relación con Neymar se había terminado. Ambos fueron padres hace pocas semanas y habían anunciado juntos el nacimiento de la pequeña.

La mediática aclaró en un posteo de Instagram que ya no eran pareja así le dejaban de notificar sobre supuestas “infidelidades”. . “Este es un asunto particular, pero como diariamente me vinculan a noticias, rumores y chistes, informo que no tengo ninguna relación con nadie”, puntualizó en su mensaje.

não acredito mais no amor



a bruna biancardi anunciou que não está mais em um relacionamento com o neymar pic.twitter.com/8ixoLKLlWP — luscas ™️ (@luscas) November 28, 2023

“Somos los padres de Mavie y esa es la razón de nuestro vínculo. Espero que me dejen de vincular a las frecuentes noticias. Muchas gracias”, agregó la modelo en su publicación, sin mencionar explícitamente el nombre de Neymar.