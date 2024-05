Lali Espósito mostró uno de sus looks que utilizó para las grabaciones de un programa que está realizando en España. Cada uno de sus outfits causa furor y se lleva los miles de comentarios y likes de sus fans. Sin embargo, esta vez generó un efecto inesperado al mostrar el conjunto que eligió.

“Cuando se tiene un lookazo se ocupa todo el carrete”, escribió Lali en la publicación mostrando una remera con símbolos de un Jesucristo, lo que generó comentarios de algunos creyentes religiosos como “falta de respeto”.

Pero al mostrar los zapatos que tenía, el taco no pasó desapercibido por la forma particular que tiene. Se trata de un taco con forma de genital masculino. “Falta total de respeto. Inaceptable está chica”, “Esos tacos”, “Pisando los huevos”, fueron algunos de los comentarios que dejaron sus seguidores. Hasta el momento, Lali no respondió públicamente a las críticas.