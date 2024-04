En Oregon se vendió el boleto de Powerball que acertó todos los números en el sorteo del fin de semana, quedándose con el bote estimado en US$ 1.330 millones, el cuarto mayor de la historia, según el juego.

También hubo cinco ganadores de US$ 1 millón del Match 5. Esos boletos se vendieron en Arizona, Delaware, Florida, Iowa, Massachusetts, Michigan y Wyoming.

Los números ganadores de este fin de semana fueron 44, 27, 52, 22, 69 y Powerball 9.

Un único boleto vendido en Oregón acertó los seis números sorteados para ganar el gran premio, valorado en US$ 1.326 millones. El afortunado poseedor del boleto podrá elegir entre un premio anualizado de US$ 1.326 millones o un pago único de US$ 621 millones (ambas cifras previo al pago de impuestos), según Powerball.

El próximo sorteo se celebrará el lunes, con un premio mayor estimado en US$ 20 millones.

El sorteo había sido retrasado durante horas ya que, según Powerball, una lotería necesitaba "tiempo adicional para completar los procedimientos requeridos antes del sorteo".

El bote aumentó a más de US$ 1.330 millones después de que ningún boleto acertara los seis números en el sorteo del miércoles por la noche, lo que lo convierte en el cuarto mayor bote del juego Powerball. También es el octavo mayor bote de la lotería estadounidense, por encima del bote de US$ 1.130 millones de Mega Millions que se ganó en Nueva Jersey la semana pasada.

Qué es el Powerball

Powerball es un juego de lotería estadounidense ofrecido en 45 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE. UU. Está coordinado por Multi-State Lottery Association, una organización no lucrativa formada por un acuerdo entre las loterías de EE. UU

Ganar el bote de Powerball significa que un boleto ha acertado las cinco bolas blancas más la Powerball roja. Las probabilidades de ganar cualquier premio en un sorteo de Powerball son de 1 entre 24,9, y las probabilidades de ganar el bote son de 1 entre 292,2 millones, según la lotería.

El mayor bote de Powerball —y el mayor premio de la lotería estadounidense— jamás ganado fue de US$ 2.040 millones por un boleto comprado en California en noviembre de 2022, según la lotería.

Los boletos cuestan US$ 2 por jugada y se venden en 45 estados, la ciudad de Washington, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos. Los sorteos se celebran los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p.m. hora de Miami en Tallahassee, Florida.