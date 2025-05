El enfrentamiento entre Yanina Latorre y la China Suárez escaló este martes a través de un chat difundido en vivo que revela una disputa de larga data. Todo comenzó esta mañana, cuando la actriz respondió preguntas en su cuenta de Instagram, donde abordó temas sensibles como su relación con Mauro Icardi, los hijos de Wanda Nara, y su convivencia con el futbolista. En paralelo, la conductora de Sálvese Quien Pueda (América TV) reaccionó con dureza, criticando a Suárez por lo que considera una estrategia para quedarse con plata y una actitud provocadora en redes sociales.

La tensión escaló cuando la angelita compartió en su programa los mensajes privados que intercambió con la actriz. Allí se reveló que la China había reaccionado con molestia a las críticas, usando frases sarcásticas y llenas de enojo: “Me hago la picante cuando se me canta, cuándo y con quién quiero”.

Yanina no tardó en contraatacar: “¿No te da vergüenza? Te cag... en dos niñas”, haciendo alusión a las hijas de Wanda Nara, quienes, según su versión, habrían sufrido una crisis emocional tras ver imágenes de su padre compartiendo momentos familiares con los hijos de Suárez.

Los cruces se dieron tanto por mensaje directo como en el aire de América TV, donde la conductora de SQP realizó un largo descargo. Desde el programa, leyó capturas y agregó contexto a una disputa que no se limita a un desacuerdo personal: “Estás todo el día subiendo historias para tocarle el or... a Wanda”, dijo al aire.

En su relato, insistió en que la actriz actúa deliberadamente para provocar a la ex de Icardi y remarcó: “La que te hizo noticia fue Wanda. Yo de vos no me burlo, pero vos te burlaste de Tobal, de Wanda, de Pampita”.

podemos hablar de la ORATORIA que tiene Yanina Latorre literal dijo absolutamente lo que todas pensábamos de la arrastrada suarez sin trabarse, no le cambiaría ni una sola palabra https://t.co/T161ZDNkBU — Ailen (@ailenvvv) May 20, 2025

Uno de los puntos más delicados de la discusión fue la referencia al estado emocional de las hijas de Wanda Nara e Icardi. Según Yanina Latorre, una de las niñas habría tenido una crisis de nervios al ver imágenes de su padre celebrando un triunfo del Galatasaray en Estambul junto a su nueva pareja y los tres hijos de ella, vestidos con la camiseta del futbolista. “Tengo certificado médico. Llegó la ambulancia. Las nenas no fueron al colegio lunes ni martes porque tienen vergüenza de los TikToks viralizados del padre festejando con vos y tus tres pibes”, denunció en vivo.

Por su parte, la periodista Paula Varela, desde Intrusos, confirmó que el viaje a Turquía no fue improvisado. El objetivo habría sido presentar a la actriz como pareja legal ante la Justicia para lograr una unión convivencial con Icardi. Según la versión de Carlos Monti, esto apuntaría a permitir la participación de Suárez en los encuentros de revinculación entre el futbolista y sus hijas. Sin embargo, el trámite no pudo concretarse ya que Icardi aún no está legalmente divorciado.

Durante el mismo programa, Latorre aseguró que la doctora Mattera, figura interviniente en el proceso judicial, le habría aconsejado a Icardi que no publique fotos con los hijos de Suárez para evitar afectar el vínculo con sus hijas. El mismo día, mientras el futbolista no subía imágenes nuevas, Suárez compartió un video de él nadando con sus hijos. Para la panelista, esa decisión fue una provocación directa: “¿No te da vergüenza? Sos una mala mina”, insistió.

El intercambio entre ambas figuras no se quedó en la polémica actual. En su defensa, la China Suárez recordó el escándalo de infidelidad de Diego Latorre con Natacha Jaitt: “¿Que me humillen públicamente con audios como te pasó a vos? No, gracias. Yo a los Martín Fierro me los gano, no me los meto en el or...”, escribió. En otra parte del mensaje, la actriz lanzó una frase que se viralizó rápidamente: “Sos una pobre mina con doble vara”.

Por su parte, Yanina Latorre reaccionó con dureza, minimizando los comentarios de la actriz y reafirmando su posición: “Yo laburo todo el día. Mientras vos subís cosas con Icardi para joder a Wanda. La cornuda se va a trabajar, mi amor. Yo trabajo, me la banco. No tengo miedo”.

En redes sociales, Suárez compartió un fragmento del chat y escribió: “Ya me siento más liviana. A veces dejar de callarse es necesario”. También dejó una advertencia: “Yani, si vas a subir, subí lo que no te conviene también”, sugiriendo que la panelista habría omitido partes del intercambio.

El cruce dejó en evidencia la fragilidad de la situación atravesada por cuestiones personales, vínculos familiares y exposición pública. La disputa excede a sus protagonistas: pone en el centro a los hijos de ambos, a la situación judicial de Mauro Icardi, y al rol de las redes sociales como plataforma de denuncia, provocación y descargo.

Por el momento, el delantero del Galatasaray se mantuvo en silencio frente al escándalo, aunque su entorno habría pedido cautela en las publicaciones, dada la sensibilidad del proceso legal por la custodia y revinculación con sus hijas. Mientras tanto, la China Suárez y Yanina Latorre protagonizaron uno de los cruces más virulentos del año, con mensajes que cruzan los límites del ámbito privado para instalarse en el centro de la escena mediática.