Momentos emocionantes
Premios Martín Fierro 2025: todos los ganadores y el Oro para Santiago del Moro
La celebración de Aptra tuvo su noche en el Hotel Hilton de Puerto Madero con todas las figuras y una gran noche.
La celebración de Aptra tuvo su gran noche. Las palabras del conductor de Gran Hermano al llevarse el máximo galardón. Los vencedores, los nominados y los más destacados de la celebración.
El evento más importante de la televisión argentina, se dio cita este lunes 29 de septiembre. Los Premios Martín Fierro 2025 tuvieron su noche en el Hotel Hilton de Puerto Madero con todas las figuras y quienes hacen nuestra pantalla chica local.
Con Santiago del Moro a la cabeza y las palabras de Luis Ventura, presidente de Aptra, para dar inicio a la gala, se distinguieron a quienes se destacaron durante la temporada 2024 en la televisión de aire. Al final de la noche, fue el mismo conductor de la gala quien se llevó el Oro y le tocó anunciarse como el dueño del premio máximo.
“Ya nos estamos yendo, pero antes falta el gran premio de la noche. Ganador, ganadora o ganadores del Martín Fierro de Oro es para... ¡Santiago del Moro!“, gritó, al ver su nombre en el sobre, lo que provocó que se agarre la cara con las manos, asombrado. Cuando llegó el momento de agradecer, recordó sus inicios y algunos pasos importantes en su vida.
”Gracias. Hace un par de años que me decían: “Te lo podés llevar, te lo podés llevar”. Pensé que este momento nunca iba a llegar y este es el premio al laburo, a levantarme todos los días de mi vida a las cinco menos cuarto de la mañana, a creer en mí, a que cuando todo el mundo te dice: ‘No, no podés, no servís, no tenés ningún contacto, las cosas no se van a dar’”, resaltó.
“Hay mucha gente que me ha inspirado, mucha gente que está acá, mucha gente que ha confiado en mí, que me ha dado laburo, otra que no confió tanto y le demostré con trabajo que todo se puede. Este es el fruto de un chico que un día soñó desde un lugar muy chiquito hacer esto. Yo soñaba con estar acá y hoy estoy cumpliendo un sueño. Gracias, Aptra. Y aguante la televisión, carajo. ¡Viva Argentina! ¡Los amo! Gracias por todo", concluyó Del Moro, acariciado por los aplausos del salón.
Reality
- Cantando 2024 - América
- Gran Hermano 2024 - Telefe
- Survivor, Expedición Robinson- Telefe
Jurados
- Maru Botana, Christophe Krywonis y Damián Betular - Bake Off Famosos - Telefe
- Nacha Guevara, Flavio Mendoza, Milett Figueroa y Marcelo Polino - Cantando 2024 - América
- Dolli Irigoyen, Christian Petersen y Ximena Sáenz - El gran premio de la cocina - Eltrece
Interés General
- La Noche de Mirtha - Eltrece
- Nara que ver - El Nueve
- Susana Giménez - Telefe
Susana Giménez con su galardón en la terna Interés General por su programa
Noticiero Nocturno
- América Noticias - América
- Telefe Noticias - Telefe
- Telenoche - Eltrece
Labor periodística femenina
- Carolina Amoroso - Telenoche - Eltrece
- Soledad Larghi - América Noticias - América
- Romina Manguel - Opinión pública- El Nueve
- Gisele Sousa Dias - Telefe Noticias - Telefe
Labor periodística masculina
- Rodolfo Barili - Telefe Noticias - Telefe
- Nelson Castro - Telenoche - Eltrece
- Claudio Rígoli - Telenueve Central - El Nueve
Maru Botana, Damián Betular y Christophe Krywonis ganaron como Jurado por su labor en Bake Off Famosos
Ficción
- El Encargado - Eltrece
- El Método - El Nueve
- Iosi, el espía arrepentido - Eltrece
- Margarita - Telefe
Magazine
- A la Barbarossa - Telefe
- Cortá por Lozano - Telefe
- DDM - América
- Mañanísima - Eltrece
Big Show
- Bake Off Famosos - Telefe
- La noche perfecta - Eltrece
- Noche al Dente - América
Labor en conducción femenina
- Pamela David - Desayuno americano - América
- Mariana Fabbiani - DDM - América
- Susana Giménez - Susana Giménez - Telefe
- Verónica Lozano - Cortá por Lozano - Telefe
- Wanda Nara - Bake Off Famosos - Telefe
- Juana Viale - Almorzando con Juana - Eltrece
Labor en conducción masculina
- Darío Barassi - ¡Ahora Caigo! - Eltrece
- Iván de Pineda - Escape perfecto/ Iván de viaje - Telefe
- Santiago del Moro - Gran Hermano - Telefe
- Guido Kaczka - Los 8 escalones - Eltrece
Panelista
- Luis Bremer - A la tarde - América
- Diego García Sáez - Todas las tardes - El Nueve
- David Kavlin - Todas las tardes - El Nueve
- Pía Shaw - A la Barbarossa - Telefe
Entretenimiento
- ¡Ahora Caigo! - Eltrece
- Escape perfecto - Telefe
- Los 8 escalones - Eltrece
Cronista / Movilero
- Roberto Funes Ugarte - A la Barbarossa - Telefe
- Cecilia Insinga - Arriba Argentinos /Mediodía Noticias - Eltrece
- Oliver Quiroz - A la tarde - América
- Daniel Roggiano - Telefe Noticias - Telefe
Humorístico
- Bendita - El Nueve
- Pares de comedia - NET
- Pasó en América - América
Oliver Quiroz se impuso como Cronista/ Movilero en la edición 2025 de los Premios Martín Fierro
Actor protagonista de ficción
- Guillermo Francella - El Encargado - Eltrece
- Gabriel Goity - El Encargado - Eltrece
- Benjamín Vicuña - Terapia alternativa - Eltrece
Actriz protagonista de ficción
- Isabel Macedo - Margarita - Telefe
- Natalia Oreiro - Santa Evita /Iosi, el espía arrepentido - Eltrece
- Carla Peterson - Terapia alternativa - Eltrece
Periodístico
- A la tarde - América
- GPS - América
- LAM - América
Producción Integral
- Bake Off Famosos - Telefe
- Survivor, Expedición Robinson - Telefe
- Telenueve Central - El Nueve
Gastronomía
- Ariel en su salsa - Telefe
- Comer para creer - América
- Qué mañana! - El Nueve
Daniel Gómez Rinaldi, Maia Chacra y Mariano Peluffo con su premio a Qué mañana! como ciclo gastronómico
Revelación
- Lola Abraldes - Margarita - Telefe
- Mora Bianchi - Margarita - Telefe
- Ramiro “Toti” Spangenberg - Margarita - Telefe
Labor humorística
- Bicho Gómez - Zona Mixta Mañana - Televisión Pública
- Peto Menahem - La Noche Perfecta - Eltrece
- Nazareno Mottola - La Peña de Morfi / Susana Giménez - Telefe
Musical
- La Peña de Morfi - Telefe
- Pasión de Sábado - América
- Planeta 9 - El Nueve
Noticiero diurno
- Arriba argentinos - Eltrece
- El Noticiero de la Gente - Telefe
- Telenueve al Mediodía - El Nueve
Deportivo
- Carburando - Eltrece
- Conmebol Libertadores - Telefe
- Copa América - Telefe
- Juegos Olímpicos París 2024 - Televisión Pública
Branded Content
- El Gran Bartender - Gancia, Diego Poggi- Telefe
- Historias de estación - Axion, Lele Cristobal - Telefe
- Que nadie se quede afuera - Citroën C3 - Telefe
Julia Calvo ganó como Actriz
Aviso publicitario
- Contexto argentino, Mercado Libre - Agencia Gut
- Felicitá, Preferido Molinos Río de la Plata - Agencia La América
- Historias argentinas, Renault - Agencia Publicis
- Ver Netflix, Netflix - Agencia Isla
Actriz de reparto
- Julia Calvo - Margarita - Telefe
- Romina Gaetani - Buenos chicos - Eltrece
- Verónica Llinás - El fin después del amor - Eltrece
Actor de reparto
- Alejandro Awada - Iosi, el espía arrepentido - Eltrece
- Marco Antonio Caponi - Iosi, el espía arrepentido - Eltrece
- Rafael Ferro - Margarita - Telefe
Cultural / educativo
- Argentina de Película – América
- Proyecto Tierras – Telefe
- Tecno Tendencias – América
Autor / Guionista
- Sebastián Borenszteinn, Natacha Caravia; Andrés Gelos y Daniel Burman - Iosi, el espía arrepentido – eltrece
- Leandro Calderone y Cris Morena - Margarita, Telefe
- Mariano Cohn, Gastón Duprat, Leonardo Di Cesare, Alejandro Angelini y otros - El Encargado – eltrece
La felicidad de Isabel Macedo
Viajes / turismo
- Iván de viaje - Telefe
- Resto del mundo - Eltrece
- Tenés que ir - El Nueve
Programa de Servicio
- ADN buena salud - Televisión Pública
- BA Emergencias - El Nueve
- Intelexis Mujer - NET
Director
- Mariano Ardanaz y Eduardo Ripari - Margarita – Telefe
- Daniel Burman y Sebastián Borensztein - Iosi, el espía arrepentido – ElTrece
- Mariano Cohn y Gastón Duprat- El Encargado y Terapia Alternativa – Eltrece
Director de No Ficción
- Lucas Arecco - LAM y Cantando 2024 – América
- Fernando Emiliozzi - Bake Off Famosos – Telefe
- Ramiro Vicente - Telefe Noticias, Telefe
- Sergio Zaraza - Survivor, Expedición Robinson – Telefe