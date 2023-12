Profunda indignación ha generado el literal saqueo de un Centro de Educación Rural del distrito Bernardo de Irigoyen, que funciona en la Colonia Santa Irene, a unos 15 kilómetros del casco urbano de la comuna ubicada en el centro del departamento San Jerónimo.

Se trata del CER Nro. 354 “Bartolomé Mitre”, ubicado sobre la Ruta Provincial 42s que une Gálvez con San Genaro, a cuyo edificio ingresaron malvivientes y se llevaron gran cantidad de elementos, muchos de gran valor.

El hecho que tiene la calificación penal provisoria de robo calificado por despoblado, fue descubierto este martes en horas de la mañana por una maestra.

De acuerdo con lo descrito por la Prof. Fabiana Córdoba, directora del establecimiento rural, robaron un Split completo marca Hitachi de color gris, 3 netbooks del programa Conectar Igualdad, un televisor de 32” Hitachi pantalla plana, un dispenser de agua fría-caliente, una garrafa de 10 kilos de color amarillo, una bomba de agua Czerweny, un horno eléctrico Electrolux, una pava eléctrica Liliana, un lavatorio del baño, una máquina de cortar pasto a explosión marca Everest, de color verde, y una caja con herramientas varias.

En el lugar se hicieron presentes agentes de la Comisaría 9ª de Bernardo de Irigoyen y de la Agencia de Investigación Criminal para realizar peritajes y rastreo de huellas, mientras que interviene el Fiscal de Coronda, Dr. Marcelo Nessier.

Según explicó la directiva docente a FM Libertad: “Una docente llegó a las 7.30 y estaba aparentemente todo normal, pero al abrir la escuela, la alarma estaba apagada, estaban todas las puertas abiertas, y eso que se deja todo con llave y vio que en uno de los salones una de las ventanas estaba con las rejas limadas y cortadas”. A todo esto hay que agregarle que hace una semana aproximadamente el centro escolar no tiene ni luz ni agua porque se robaron el transformador que alimenta el edificio.

Sin embargo, y pese a la indignación y tristeza por el robo, Córdoba contó que “igualmente los chiquitos no queremos que terminen así, queremos que estén hasta el último día con clases, ya faltan mucho por las lluvias, tienen menos días de clases, así que en auto llevaron bidones de agua, limpiaron la escuela y los chicos fueron a clases, pero con la aclaración de que todavía no tienen luz”.

Finalmente, la docente aclaró que “los padres colaboran como pueden, se había juntado un dinero y se había comprado una heladera, entonces no queda nada, no hay más plata, pero por suerte no se la llevaron. Necesitamos un FANI pero cambia el gobierno y seguramente habrá que esperar”. El FANI es el Fondo de Asistencia a las Necesidades Inmediatas que sale del Ministerio de Educación ante situaciones urgentes, como ésta por ejemplo.