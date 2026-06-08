La ciudad de Santa Fe inició este lunes 8 de junio bajo un escenario típicamente invernal, con cielo nublado, presencia de neblina y una humedad que alcanzó el 100%, según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

A las primeras horas de la jornada, la temperatura se ubicó en 14,3°C, mientras que la visibilidad se redujo a apenas 4 kilómetros debido a la humedad presente en el ambiente. Además, el viento sopla desde el sector sur a una velocidad de 13 km/h.

De acuerdo con el pronóstico oficial, durante la mañana podrían registrarse lluvias aisladas, con probabilidades de precipitación que oscilan entre el 10% y el 40%. Para la tarde y la noche, en tanto, se espera un cielo mayormente nublado y sin chances significativas de lluvias.

La temperatura mínima prevista para este lunes es de 15°C, mientras que la máxima alcanzaría los 19°C. Los vientos del sur se mantendrán entre 13 y 22 km/h durante gran parte del día, favoreciendo un ambiente fresco y húmedo.

La presencia de nubosidad será una constante a lo largo de la jornada, por lo que el sol tendrá escasas oportunidades de aparecer de manera sostenida.

Pronóstico extendido

Martes

El martes se presentará con mejores condiciones meteorológicas. Se espera una temperatura mínima de 11°C y una máxima de 19°C. El cielo permanecerá parcialmente a mayormente nublado, pero sin lluvias previstas.

Miércoles

Las condiciones seguirán estables durante el miércoles. La temperatura descenderá hasta los 10°C en las primeras horas del día, mientras que por la tarde volverá a rondar los 19°C. Predominará la nubosidad variable y un ambiente fresco por la mañana.

Jueves

El jueves marcará el inicio de mañanas más frías en la región. El SMN anticipa una mínima de 9°C y una máxima de 19°C. Se mantendrá el tiempo estable, con nubosidad parcial y sin precipitaciones en el horizonte.