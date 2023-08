El padre de Morena, la nena de 11 años que murió de un paro cardiaco luego de un ataque de motochorros, expresó su dolor ante la prensa, con un desgarrador testimonio, en medio de lágrimas y lamentos."Sabés lo que es que tu hija se muera", dijo entre lágrimas.

Muy conmocionado, Hugo Domínguez fue consultado sobre las diferencias con la mamá de la nena y respondió: "Esperaba que vengan aunque sea, no dieron ni la cara. Está mi familia, que venga la abuela, la madre, que vengan, que se despidan, mi Morena no se puede ir así", sostuvo a la prensa que lo esperaba en la puerta del velatorio.

La muerte de la menor generó que los vecinos fueran a pedir justicia a la Comisaría de Villa Diamante, donde la tensión fue en ascenso, hasta que terminó con disturbios y escenas de violencia, con los manifestantes arrojándoles piedras y todo tipo de elementos contundentes a los policías apostados en el lugar.

“Soy un padre solo, con mi hijo Bruno, lo agarré de chiquitito, lo crie como pude, con mi hija lo mismo. Me separé de la madre hace muchísimo tiempo, siempre tuve problemas, la madre no sé dónde está, vino hace quince días y me la sacó”, afirmó.

Según Domínguez, no pudo terminar los trámites “para lograr la tenencia definitiva” de Morena para que su exmujer no se la “lleve, como hizo siempre”.

“La busqué por todos lados a mi hija, me la llevó y ahora la tengo que traer en un cajón”, indicó llorando, y agregó: “Mientras estaba conmigo jamás se fue sola a la escuela, yo pensaba que iba con la abuela. No sabía que iba sola a la escuela, ayer le dije vamos a casa y dijo que no la dejaban, no cuidaron a mi hija”.

Hugo sostuvo que sabe que en la calle ocurren “estas cosas de maldad”, por lo cual su hija “inocente pagó” con su vida.“ ¿Por qué dejaron que vaya sola? No es la primera vez que hacen esto. Pagó mi Morena, no sé cómo voy a seguir, mi ángel se fue, me descuidé, pobrecita”, concluyó.