Javier Milei llegó este sábado a la provincia de Santa Fe y luego visitó a la capital de Entre Ríos, Paraná, tras su paso fallido por Tierra del Fuego, en el marco de la campaña nacional de cara a las elecciones.

El mandatario desembarcó junto a Karina Milei y la diputada de Santa Fe, Romina Diez, en el Hotel Los Silos, donde se hospedará la cúpula libertaria.

Tras su llegada, hubo disturbios en la puerta del hotel, donde partidarios libertarios se enfrentaron con grupos opositores a golpes de puño. Además, opositores al gobierno le tiraron piedras al vehículo en el que se transportaba Milei, cuando se retiró del lugar.

Es por ello que la Policía detuvo al menos a seis personas.

La seguridad del Presidente cambió el lugar de contacto con sus partidarios debido a la posibilidad de protestas en la Plaza del Soldado Argentino, a pocas cuadras del hotel. En ese sentido, el oficialismo decidió suspender la caminata que tenía prevista hacer en la peatonal céntrica de la ciudad.

Esta gira presidencial se convierte en una parada clave para La Libertad Avanza y para el futuro de la administración libertaria, que lleva consigo su agenda de reformas. Sin embargo, el contexto en el que se desarrolla la gira es complejo.

El Congreso de la Nación no para de propinarle derrotas a Milei, lo que agrega presión a su campaña. Además, se enfrenta a un escenario más complicado en la provincia de Buenos Aires, donde su primer candidato, José Luis Espert, está envuelto en un escándalo debido a denuncias por supuestos vínculos con el narcotráfico.

En ese marco, la situación se torna delicada para la coalición libertaria en un momento crucial de la contienda electoral.