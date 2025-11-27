Bomberos de la Ciudad y personal de la Prefectura Naval Argentina trabajaron durante varias horas en el dique hasta que finalmente encontraron el cuerpo.

Los testigos les dijeron a los efectivos de la Comisaría Vecinal 1 E de la Ciudad que vieron cómo un hombre, de aproximadamente 30 años, se había tirado desde el puente. Tras ello, lograron divisarlo dentro del agua en una situación desesperante.

Es por eso que rápidamente solicitaron la intervención de la Policía y los servicios de emergencias en el lugar.

Enseguida, personal de la Policía Federal arribó al lugar y comenzó la búsqueda. También se sumaron al operativo los Bomberos de la Ciudad y personal de la Prefectura Naval Argentina.

Los bomberos inspeccionaron los bordes del Dique 3. En tanto personal de Prefectura hacía lo mismo sobre dos embarcaciones, mientras los buzos exploraban la profundidad del río.

En el lugar, la Policía secuestró una camisa roja, un par de zapatillas y un par de medias, que el hombre habría dejado antes de lanzarse al agua.

Sin embargo, luego de más de dos horas de operativo, el personal de Prefectura informó que dieron con el cuerpo del hombre de 30 años.

En la zona, la Unidad Criminalística Móvil realiza tareas para establecer cómo ocurrió todo. El caso está siendo investigado por el fiscal Santiago Vismara de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°2, Secretaria Única a cargo de la fiscal Capelletti.