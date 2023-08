Silvina Luna murió este 31 de agosto luego de haber sido internada en la unidad de terapia intensiva del Hospital Italiano, en el barrio porteño de Almagro. La noticia la dio a conocer su abogado Fernando Burlando.

Luna estuvo internada en terapia intensiva por mucho tiempo mientras era asistida por un respirador. La modelo y actriz padecía una enfermedad renal que la obligó a hacer diálisis tres veces por semana.

Su salud se vio afectada desde hace años por una intoxicación por metacrilato. luego de haber sido operada en 2011. Luna se sometió a un tratamiento con fines estéticos en el que se le aplicó la sustancia que ingresó a su torrente sanguíneo y le provocó un cuadro crónico de hipercalcemia (alto nivel de calcio) e insuficiencia renal.

METACRILATO: QUÉ ES

El polimetilmetacrilato es un plástico, conocido por las siglas PMMA. En medicina, se utiliza la resina de este plástico para la fabricación de prótesis óseas y dentales. También se usa para cubrir ciertos comprimidos con el objetivo de retardar la absorción de las drogas.

Desde hace un tiempo, es sabido que compuestos como el metacrilato, aunque también la silicona o la parafina, pueden provocar alteraciones graves -tempranas o tardías-, especialmente de la función renal.

RIESGOS DEL METACRILATO​

Entre las causas, un estudio destaca que las complicaciones por inyección con metacrilato pueden ocurrir cuando no se utilizan productos de calidad, por impericia o negligencia del profesional, por exceso en la aplicación del compuesto o por reacciones inmunológicas propias de cada paciente.

Se trata de una sustancia que únicamente está permitido aplicar en dosis mínimas (1ml) y solo si proviene de productos médicos con fines estéticos aprobados por ANMAT, explica el médico esteticista y cirujano plástico y reconstructivo Fernando Felice.

Felice explica que, por estos motivos, no es el tratamiento adecuado para esa área del cuerpo: “El relleno de metacrilato que se utiliza con fines estéticos viene en jeringas de 1 centímetro cúbico, y se vende con fines estéticos, o sea que si uno quisiera rellenar un glúteo, por ejemplo, necesitaría mínimo 100 jeringas de cada lado".

Y continúa: "Pero tampoco es el relleno ideal para una estructura blanda como lo es un glúteo, formado por piel, grasa y músculo. No se puede colocar un relleno de polimetilmetacrilato, que al fin y al cabo no deja de ser un acrílico, un plástico duro, no está indicado para relleno glúteo”.

Lamentablemente, reflexiona, estas sustancias se continúan aplicando o inyectando en dosis tóxicas para el organismo, o en indicaciones no autorizadas por ANMAT.

“Muchos médicos utilizan estos productos, aunque saben que están prohibidos por los perjuicios que generan. El motivo es que su costo es muchísimo más bajo que aquellos aprobados por las entidades sanitarias como ANMAT y FDA, y prefieren poner en peligro la salud de los pacientes, por el sólo hecho de obtener mayor rentabilidad”, manifiesta Felice.

Y agrega: “Hoy en día, muchas modelos y vedettes tienen inyectados diferentes productos nocivos en los glúteos, como ser silicona líquida (biopolímeros) y metacrilato de uso traumatológico u odontológico. Estas sustancias en dosis tan grandes, son sumamente peligrosas".

"Lo ideal para el aumento de glúteos es usar prótesis o bien la propia grasa del paciente, aunque también existen productos de ácido hialurónico especialmente destinado para el relleno corporal."

EL IMPACTO EN EL RIÑÓN

De colocarse en altas dosis, este compuesto altera el medio interno, lo que provoca un aumento de calcio, con consecuencias para la salud, especialmente graves a nivel renal.

Ahora bien, ¿por qué el metacrilato puede llegar a tener un impacto en el riñón?

El médico nefrólogo Gabriel Lapman, autor de “Más Z, menos P (Más zapatillas, menos pastillas)” explica: “El problema con el metacrilato es que genera inflamaciones, porque es un cuerpo extraño, entonces el exceso de metacrilato y sobre todo cuando se hace de manera no autorizada, genera granulomas inflamatorios, que son inflamaciones inespecíficas que a la larga pueden generar procesos de hipercalcemia”.

Y ahonda sobre las causas por las cuales los procesos de hipercalcemia se asocian con daño renal: “cuando hay niveles altos de calcio, ese exceso de calcio puede caer en los riñones y generar inflamaciones y enfermedad renal crónica, y eso fue lo que fue sucediendo con el paso del tiempo, que esos granulomas fueron produciendo daño renal por la producción excesiva de calcio, entonces el calcio va tapando los túbulos y al taparse generan insuficiencia renal”.

RELLENOS GLÚTEOS

Felice indica que hay dos maneras de hacer este procedimiento de manera segura.

"El relleno glúteo se hace con prótesis que se colocan dentro del músculo glúteo o con un relleno graso (se lipoaspira el área de la cintura, del área sacra, del área de pantalón de montar, cara interna de muslos, que serían todas las áreas que contornean la región glútea). Si es grasa se coloca en la región glútea, se puede proyectar y voluminizar un poco más", precisó.