Julieta Poggio, ex participante de Gran Hermano, volvió a estar en el centro de atención tras una revelación de Lizardo Ponce que insinuó un posible vínculo entre ella y el piloto de Fórmula 1 Franco Colapinto. Todo ocurrió durante una transmisión en vivo de Rumis, el streaming que comparten ambos, mientras jugaban al tutti frutti.

Juli Poggio admitió que Franco Colapinto le escribe mensajes 📨📨



El joven piloto no para de afilar el lápiz ! pic.twitter.com/m5QQNHB4Rg — 𝗔𝗡𝗚𝗘𝗟 fan (@AngeldeBrit_ok) November 22, 2024

Cuando tocó la categoría “permitidos argentinos” y la letra “F”, Poggio no dudó en confesar: “Mi permitido es Franco Colapinto”. La respuesta generó risas en el estudio, pero lo que llamó más la atención fue el comentario de Lizardo. “El mío también… solo que a mí no me escribió”, lanzó el influencer, dejando entrever que Julieta habría intercambiado mensajes con el piloto.

El comentario avivó los rumores de una conexión especial entre Poggio y Colapinto, quien recientemente rompió una racha de 23 años sin representantes argentinos en la Fórmula 1. Desde su llegada a la máxima categoría, Colapinto no solo brilla en las pistas, sino que también se ha convertido en el centro de especulaciones románticas.

En las últimas semanas, el piloto fue vinculado con otras figuras del espectáculo, como Eugenia “China” Suárez, con quien fue visto en Madrid. Sin embargo, la confesión de Julieta y la picardía de Lizardo dejaron claro que el vínculo entre la ex hermanita y el corredor podría ser más cercano de lo que parecía.

Cuando Poggio fue consultada por el supuesto romance entre Colapinto y la China Suárez, prefirió esquivar el tema. “Ay, no me gusta... de ese tema no voy a opinar”, respondió en diálogo con un cronista de LAM. Su actitud reservada, sumada a los comentarios de Lizardo, han alimentado las especulaciones sobre su interés en el piloto.

Franco Colapinto sigue acumulando logros dentro y fuera de las pistas, mientras que Julieta Poggio suma otro capítulo a su vida mediática, esta vez con un nombre que promete seguir dando que hablar.