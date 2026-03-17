En medio de una ola de comentarios negativos en redes sociales, Cande Molfese decidió alzar la voz y hacer un fuerte descargo contra quienes cuestionan su apariencia. La artista, que suele mostrarse de forma natural y sin filtros, expresó su hartazgo frente a los mensajes que recibe, especialmente aquellos vinculados a su edad y a su físico.

Acostumbrada a compartir su día a día entre la radio, su cafetería y distintos proyectos laborales, Molfese construyó una comunidad basada en la autenticidad. Sin embargo, esa exposición también la convirtió en blanco de críticas constantes, muchas de ellas centradas exclusivamente en su imagen.

Durante sus vacaciones en Punta Cana, la actriz publicó un video en TikTok en el que decidió mostrar algunos de los comentarios que recibe y hablar abiertamente del impacto que le generan. “Nunca pensé que iba a tener que hacer un video de este tipo”, comenzó diciendo, visiblemente movilizada.

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En ese sentido, se mostró sorprendida por el nivel de agresión: “Me quedé muy impresionada por la cantidad de comentarios negativos que recibo en cuanto a mi apariencia, mi edad, mi piel y mis pecas”. Y fue contundente al describir cómo la afectan: “Realmente es una agresión que me deprime muchísimo”.