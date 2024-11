En septiembre pasado, Paris Hilton sorprendió con el lanzamiento de su álbum Infinite Icon, en el que incluyó una colaboración con María Becerra. La mediática estadounidense contactó a la cantante argentina a para participar en el tema “Without Love”, el track número 11 de un álbum compuesto por doce canciones.

El tema en cuestión, producido por la artista Sia, fusiona el estilo del pop de los 2000 con una impronta de electropop, el género favorito de Paris. La canción gira en torno al descubrimiento del amor, donde las protagonistas experimentan el sentimiento por primera vez y encuentran una nueva visión de sí mismas a través de la persona que aman. El lanzamiento incluyó un colorido videoclip, pero ahora la novedad es el curioso backstage que publicó en sus redes sociales la argentina, en donde se la ve compartiendo un mate con Hilton.

“¿Alguna vez probaste el mate? ¿Sabés lo que es el mate?”, le dijo Becerra a Hilton en inglés, mientras cebaba una ronda de la infusión ante la atenta mirada de la influencer estadounidense. “Es una infusión de Argentina, que todos tomamos. ¿Querés probarlo?”, le convidó la quilmeña. “¿Es como un té?”, preguntó Hilton, desconcertada. “Sí, es como un té”, le dijo la nena de Argentina.

Puede interesarte

Hilton agarró el mate y sacó la bombilla hacia afuera, provocando la risa de Becerra. “¿Qué es esta parte?”, preguntó la estadounidense con sorpresa. “No, no. Eso se supone que tiene que ir ahí. En ese lugar, y no se tiene que mover. Y después lo tenés que tomar. Pero está caliente. Tomás acá”, le explicó María señalándole la punta de la bombilla.

Paris sorbió el mate mientras sostenía la bombilla con su mano derecha. Y aprobó el trago: “Está bueno”, dijo. “¿Está bueno? Entonces está aprobado”, dijo María, contenta. “Sí, sí, está caliente”, confirmó la heredera de Hilton. “¡Está muy caliente!”, reiteró la argentina. “Mate. Spill the mate, me gusta... ¿Dónde lo consigo?”, dijo la estadounidense, fascinada con el nuevo gusto que acababa de probar. “Vas a un local argentino y pedís por un mate”, le explicó Becerra. “Okay, te voy a visitar y lo voy a conseguir allá, en Argentina”, prometió Paris.

La colaboración de María Becerra y Paris Hilton

“Me encanta sentir tu calor, no puedo vivir sin tu amor, porque morí cuando me miraste así. Estaba tan ciega que en tus ojos yo me vi, ya no hay nadie más, nunca te vayas lejos de mí. Don’t wanna live without love, everything about love, don’t wanna live without love”, canta María Becerra en la canción que grabó con Paris Hilton.