Un video de las cámaras de seguridad permitió reconstruir los movimientos de uno de los presuntos responsables del brutal homicidio ocurrido en Atizapán de Zaragoza, en las afueras de Ciudad de México. El músico de 38 años, Jonathan Samuel Meléndez Ochoa, tecladista, compositor y productor de la banda Camilo Séptimo, fue asesinado junto a su esposa de 35 años -embarazada de cuatro meses-, su hija de 3 y otra mujer de 21.

El principal acusado como responsable del múltiple asesinato es un argentino, Diego Sebastian "N". La grabación muestra que llegó al edificio del Meléndez Ochoa y se metió en un ascensor. La cámara de su interior lo mostró con una remera negra, una campera de cuero, gorra verde, anteojos de sol, zapatillas y una mochila. El registro marca las 17:24 y durante los 24 segundos que permaneció en el elevador observó el lugar y, en un momento, dirigió la mirada hacia la cámara de seguridad. Pero nada lo hizo cambiar en su plan para terminar con la vida del músico y su familia.

MÉXICO: ASESINAN A UN MÚSICO, SU ESPOSA, SU HIJA Y UNA EMPLEADA



Jonathan Meléndez Ochoa, tecladista y productor de la banda mexicana Camilo Séptimo, fue asesinado este martes junto con su esposa embarazada, su hija de 3 años y una empleada doméstica en su vivienda de Atizapán de… pic.twitter.com/GN7wnFSewE — Clarín (@clarincom) September 3, 2026

Según las autoridades mexicanas, el hombre habría aprovechado la relación de confianza que mantenía con una de las víctimas para ingresar al domicilio. Además, hay otra persona, llamada Gerardo “N”, que también fue detenido en un operativo realizado en coordinación entre autoridades del Estado de México y la Ciudad de México.

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Un menor de entre cinco y seis años fue encontrado con vida e ileso y es el único sobreviviente del tremendo episodio.Las autoridades continúan investigando el móvil del crimen y la participación de cada uno de los detenidos.