La Policía de Chubut busca de manera intensa a Darío Fernando “El Loco” Cárdenas, un peligroso preso que asistió a una sesión de psicología y se fugó. El Ministerio de Seguridad de Santa Cruz se sumó a los operativos ante el temor de que haya cruzado de provincia.

Su fuga estaba planeada. El día que tenía la sesión fue trasladado desde el Instituto Penitenciario Provincial hasta un edificio donde debía verse con la profesional. El personal lo acompañó hasta la puerta del consultorio, pero no ingresó debido a que no está permitido, supo la Agencia Noticias Argentinas.

Aunque no se sabe con exactitud cómo fue la fuga, se supo que se tiró por la ventana del consultorio y se escapó a bordo de una moto que lo esperaba en la calle.

Cuando los agentes se dieron cuenta dieron aviso a las autoridades y activaron el protocolo especial, pero ya era tarde. Por el momento no hay certezas de su paradero, pero sospechan que pudo cruzar a Santa Cruz, informaron desde el medio local Diario Jornada.

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El hombre cumplía una condena de 15 años de prisión por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego por haber asesinado de un disparo a Alexis Sena en 2021 en Trelew.

La condena fue establecida en 2024, pero previamente ya estuvo prófugo de la Justicia. Después de cometer el crimen fue buscado durante ocho meses por las autoridades hasta que se logró su captura en la ciudad balnearia de Mar del Plata.