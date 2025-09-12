La policía estadounidense identificó a Tyler Robinson, de 22 años y residente de Utah, como el sospechoso del asesinato de Charlie Kirk, el activista de derecha aliado del presidente Donald Trump.

Fuentes policiales informaron a Daily Mail que Robinson fue detenido bajo la presunción de haber matado a Kirk en un encuentro celebrado el miércoles en la Universidad del Valle de Utah.

La rápida identificación del sospechoso fue posible gracias a un giro inesperado en la investigación. Según las fuentes locales, el joven confesó el crimen a su propio padre, Matt Robinson, quien es un oficial veterano con 27 años de servicio en el Departamento del Sheriff del Condado de Washington.

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El arresto de Robinson se produjo después de que el gobernador de Utah, Spencer Cox, pidiera ayuda a quienes estuvieron en el lugar del asesinato para encontrar a la persona que disparó a Kirk, de 31 años, mientras hablaba con estudiantes de la Universidad del Valle de Utha.

🇺🇸 #URGENTE ATENTADO contra Charlie Kirk. Acaba de recibir un disparo en el cuello cuando hablaba en un evento en la Utah Valley University (UVU). pic.twitter.com/eJeKPs9jYa — antiprogre.com (@antiprogrecom) September 10, 2025

Durante una conferencia de prensa el jueves con el director del FBI, Kash Patel, las autoridades mostraron un video de una persona buscada corriendo por el techo del edificio donde se disparó, dejándose caer al suelo y huyendo hacia un bosque, donde los investigadores encontraron un rifle de alta potencia.

El FBI ofrecía una recompensa de 100.000 dólares por información que condujera al arresto del asesino de Robinson.

Kirk fue herido de bala en el cuello este miércoles mientras brindaba una conferencia en un encuentro público. Apenas una hora después, el presidente Trump confirmó que el joven activista había fallecido.

Aliado clave de Trump

Kirk era conocido por su cercanía con Donald Trump y su alineamiento con el Partido Republicano. Desde su rol en TPUSA, se dedicó a criticar con dureza a la izquierda estadounidense, al “big government” y al avance del progresismo cultural en los campus universitarios.

Kirk junto al presidente Donald Trump (Foto: Wikipedia).

Su discurso directo y sin filtros lo llevó a ganar seguidores, aunque también detractores. El estilo confrontativo de TPUSA generó controversias en distintas universidades, donde fue acusado de fomentar la polarización y de difundir información inexacta o engañosa.

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Controversias y críticas

A lo largo de su carrera, Kirk enfrentó acusaciones por la difusión de datos falsos y por el tono agresivo de sus intervenciones públicas. Diversos sectores lo señalaron por alimentar la grieta política y por su rol en la radicalización de ciertos sectores juveniles.

Sin embargo, para sus seguidores, Kirk representa una voz firme en defensa de los valores tradicionales y un contrapeso frente al avance de las ideas progresistas en la sociedad estadounidense.