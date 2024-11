En una inesperada revelación, Axel y la modelo ecuatoriana Valeria Gutiérrez Pinto confirmaron su relación a través de una foto en redes sociales, tomada en plena gira del cantante por sus 25 años de carrera.

Con una tierna imagen en la que Valeria sostiene su teléfono frente al espejo mientras Axel la rodea en un abrazo, la pareja decidió compartir con sus seguidores un romance que, hasta hace poco, solo circulaba en rumores y gestos sutiles.

A sus 47 años, Axel no oculta el amor que lo acompaña en esta nueva etapa de su vida. Valeria, de 25 años, quien llegó recientemente a Argentina para acompañarlo en su gira, dio el primer paso con una publicación que rápidamente capturó la atención de sus seguidores. En la foto, Valeria luce un vestido celeste y una sonrisa cómplice, dejando en claro la conexión especial entre ambos.

La historia de amor entre Axel y Valeria comenzó en 2023, durante la participación de Axel como jurado en el programa ecuatoriano Yo me llamo, donde la joven, ex Miss Ecuador y presentadora, también participaba en el mismo entorno de trabajo. Pronto, las cenas y salidas fuera de cámaras generaron especulaciones sobre un vínculo que iba más allá de la amistad.

En enero de 2024, Axel se separó de Delfina Lauría, su pareja durante 16 años y madre de sus cuatro hijos, negando rotundamente que Valeria hubiera influido en la ruptura. Sin embargo, los comentarios, "likes" y mensajes cariñosos entre él y Valeria en redes sociales comenzaron a dar señales de una relación especial. En una ocasión, Axel le comentó en una publicación: "Qué hermosa noche esa…", provocando el entusiasmo de sus fans.

Valeria, ecuatoriana con ascendencia brasileña y carismática presencia, dejó sus estudios en Los Ángeles para dedicarse al modelaje y la conducción. Con más de 225 mil seguidores en Instagram, se ha ganado el cariño de sus fans. Días antes de su viaje a Argentina, compartió una frase en inglés que despertó la curiosidad de sus seguidores: "November is coming up & so am I" ("Noviembre se acerca y yo también"), insinuando su llegada para acompañar a Axel.

El viernes 1 de noviembre, mientras Axel emocionaba al público en el teatro Gran Rex con sus grandes éxitos, Valeria se encontraba entre el público. La emoción en cada tema como "Te voy a amar" y "Celebra la vida" no pasó desapercibida, y muchos notaron una conexión especial en sus interpretaciones.