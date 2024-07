Desde su salida de Gran Hermano, Juliana Furia Scaglione continúa con su raid mediático y ya visitó en diferentes oportunidades a Alex Caniggia en Toda, el show de streaming que el hijo de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis conduce en el canal libertario denominado Carajo.

Así las cosas, el último martes se sumó a la mesa y, luego de hacer una sesión de tiradas de cartas de tarot, accedió al requerimiento del gemelo de Charlotte Caniggia: “Quiero ser un furioso, rapame”. “¿Estás seguro?”, le preguntó la mediática. Y Alex rápidamente se movió de sector en el estudio donde esperaba una silla y una máquina eléctrica.

En el nuevo escenario, Caniggia se sacó la remera que llevaba puesta, la cual tenía la inscripción “69″. Al quedar con el torso desnudo, a su invitada le preguntó con picardía: “¿Te gusta el 69, Furia?”. “Sí, he hecho el 69″, respondió ella, entre tímida y sonriente. A continuación, Alex insistió con su pedido de peluquería: “Quiero estar pelado”. Así, la ex “hermanita” puso manos a la obra.

“Acá en la cresta pasame, ¡haceme sraaackkk!”, dijo él a grito pelado, fiel a su estilo agitado mientras que ella dudaba si hacerle caso o no, pero así y todo seguía pasando la máquina. “Ufff, me estoy excitando”, seguía Alex a los gritos. “Rapame acá, me excito, me excito”, insistía mientras Furia trataba de no reírse para poder cortarle el pelo sin lastimarlo.

Ante esto, ella le pidió que cuando le empiece a crecer se decolore a rubio. “¿Cuándo me crezca, me haces el rubio?”, le preguntó él a lo que ella le prometió que lo haría. Una vez que finalizó con el corte, ambos se acercaron a la cámara y se compararon en sus similitudes. “Ahora sos mi hermana, sos la sis”, le dijo Alex y cerró el insólito momento.