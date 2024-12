Una pareja de jubilados de 83 años vivió un violento episodio este lunes en Quilmes cuando dos delincuentes se hicieron pasar por jardineros y lograron ingresar a su casa, donde los golpearon salvajemente para robarles.

El hecho ocurrió alrededor de las 13, en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Chiclana y Lomas de Zamora, en el barrio de Don Bosco. La entradera quedó grabada por una cámara de seguridad oculta que tienen instalada en la casa.

Noemí, una de las víctimas, esperaba que llegara el jardinero, pero confundió a los asaltantes con el trabajador que había contratado. Al preguntarles si eran ellos, uno de los agresores aprovechó la situación y respondió que sí, lo que llevó a la mujer a permitirles el ingreso.

Una vez adentro, el primer delincuente comenzó a revisar las habitaciones, mientras buscaba objetos de valor. Al poco tiempo salió del lugar y llamó a su cómplice, que esperaba fuera de la vivienda.

Sucedió en quilmes , un ataque cobarde a una jubilada . Que podes esperar cuando la intendenta de tu partido es drogadicta pic.twitter.com/uofDbmDfKr — Miller Time (@JuanIgn32) December 24, 2024

Cuando el segundo ladrón ingresó, fue directamente hacia Mario, la pareja de Noemí, quien se encontraba en silla de ruedas. En un intento de inmovilizarlo, pretendió envolverle la cara con un repasador, pero el hombre logró activar la alarma de emergencia. Mientras ocurría eso, el otro agresor atacó brutalmente a la mujer, la arrojó al suelo y la golpeó reiteradas veces.

El video que registró toda la secuencia es desesperante: se escuchan los gritos de dolor y de auxilio de la mujer, que continuaba pidiendo ayuda, aunque el delincuente le ordenara que se callara. Cuando se disparó la alarma, ambos ladrones huyeron sin llevarse nada.

Tras el episodio, la pareja quedó muy lastimada. Noemí, que forcejeó e intentó defenderse, sufrió varios golpes en el rostro y en los brazos; Mario, en tanto, quedó con la cara hinchada.

“Se puede ver la cara de estas lacras pedorras que dejaron a mi abuela con media cara violeta”, escribió Lucas, el nieto de los jubilados, en X. Si bien la policía les recomendó no difundir las imágenes para no entorpecer la investigación, la familia decidió publicarlas al no ver avances significativos en la búsqueda de los agresores, que hasta ahora continúan prófugos.