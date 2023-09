Un delincuente le robó a un comerciante de Quilmes y baleó en la pierna a un hombre al que intentó sacarle la camioneta.

Sin embargo, antes de podes escapar, los vecinos lo atraparon y lo lincharon en medio de la calle.

El hecho ocurrió este fin de semana por la tarde en la intersección de las calles Cuelli y 383, del barrio Las Palmas.

Toda la secuencia quedó registrada por los presentes que posteriormente viralizaron el video en redes sociales.

El ladrón fue interceptado por varias personas que lo persiguieron tras el primer robo. Cuando lo alcanzaron, le sacaron el arma y le pegaron patadas en el suelo hasta que intervino la policía y le puso las esposas.

En la filmación se puede ver, a un costado del delincuente, el revólver que usó en los asaltos.

“Primero, entró a robar a una cerrajería y le dio un culatazo en la cabeza al cerrajero. Cuando se va, salen todos los comerciantes y vecinos a correr al ladrón. Lo estaba esperando un auto rojo, pero como ve (el conductor) que lo estaban por atrapar, se va y lo deja corriendo”, relató Gabriel, uno de los vecinos de la zona.

Al verse acorralado, “empezó a los tiros contra la gente que lo estaba corriendo, a las dos cuadras se cruza con el señor de la camioneta y se la quiere robar para poder fugarse. Como el señor se resistió, le pegó en la pierna y siguió corriendo, hasta que se trastabilla y se cae”, continuó. En ese momento, lo comenzaron a golpear.

“Ya estamos cansados, este barrio es tierra de nadie. Desde que terminó la pandemia es terrible. Este no fue el único hecho, todos los días ocurren hechos similares, a mí me han querido robar la camioneta dos veces con mi nena de 5 años, adentro. Tenemos alarma vecinal, particular en casa y una seguridad que nos viene a cuidar cuando entramos y así y todo no paran”, se lamentó el vecino.

En tal sentido, recordó un violento episodio que ocurrió hace seis meses. “Destrozaron a tres abuelitos, les entraron a la noche. Fuimos a la comisaría, cortamos la calle para pedir seguridad, se nos caía la cara de vergüenza, los autos no podían circular y nos insultaban. Nosotros somos gente trabajadora, no somos piqueteros, nos levantamos todos los días para ir a trabajar”, sostuvo.

Además, contó que luego de aquel robo hablaron con el comisario de la zona, quien les explicó que “hacen lo que pueden” y que no hay patrulleros. “Estamos totalmente desamparados”, se lamentó.

En tanto, el sospechoso quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°2 del Departamento Judicial Quilmes, a cargo de la fiscal Karina Gallo, por el hecho caratulado como “robo calificado por el uso de arma y lesiones leves”.