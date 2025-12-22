Este domingo por la noche se desarrolló el sorteo N°3332 del Quini 6, de la Lotería de Santa Fe.

En el Siempre Sale hubo 85 ganadores que acertaron los cinco siguientes números: 19-22-41-17-06-29. Cobrarán cada uno $70.588.235,29.

TRADICIONAL (Vacante)

14 22 27 33 39 44

LA SEGUNDA (Vacante)

03 07 24 31 39 44

REVANCHA (Vacante)

10 17 26 27 32 40

SIEMPRE SALE (85 ganadores)

06 17 19 22 29 41

EXTRA (1.937 ganadores)

03 07 10 14 17 22 24 26 27 31 32 33 39 40 44

Próximo sorteo

El próximo sorteo será el miércoles 24 de diciembre, con un pozo estimado de 6.700 millones de pesos, y se transmitirá a las 19, en directo por Crónica TV para todo el país, Santa Fe Canal para la Provincia de Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe y Canal 9 (Paraná).