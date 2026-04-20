Este domingo por la noche se desarrolló el sorteo N°3366 del Quini 6, de la Lotería de Santa Fe.

Un jugador de la localidad de Río Cuarto, provincia de Córdoba acertó los números 07-11-12-26-30-36 y se llevó el pozo de la modalidad "Siempre Sale" , por más de $377.600.000 .

Con seis cifras, el feliz nuevo millonario .

TRADICIONAL (Vacante)

05 06 32 33 35 38

LA SEGUNDA (Vacante)

04 10 16 27 40 41

REVANCHA (Vacante)

02 07 16 29 38 45

Puede interesarte

SIEMPRE SALE (1 ganador)

07 11 12 26 30 36

EXTRA (984 ganadores)

02 04 05 06 07 10 16 27 29 32 33 35 38 40 41 45

Próximo sorteo

El próximo sorteo será el miércoles 22 de abril a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe, con un pozo estimado de 4.900 millones de pesos. Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.