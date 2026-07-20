Este domingo por la noche se desarrolló el sorteo N°3392 del Quini 6, de la Lotería de Santa Fe.

TRADICIONAL (Vacante)

05 17 27 28 31 45

LA SEGUNDA (Vacante)

08 21 23 33 36 41

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REVANCHA (4 ganadores)

04 10 14 17 25 32

Hubo cuatro jugadores que acertaron los seis números. Cada uno ganó $507.001.345. Loa afortunados son oriundos de Corrientes, Chubut, Mendoza y Río Negro.

SIEMPRE SALE (53 ganadores)

04 14 18 19 28 29

EXTRA (3.341)

04 05 08 10 14 17 21 23 25 27 28 31 32 33 36 41 45

Próximo sorteo

El próximo sorteo será el miércoles 22 de julio a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe, con un pozo estimado de 9.000 millones de pesos. Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.