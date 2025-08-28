Este miércoles por la noche se desarrolló el concurso N°3299 del Quini 6, de la Lotería de Santa Fe.

Durante el sorteo, cuatro apostadores acertaron a los números 08 – 10 – 11 – 17 – 38 – 45 y se repartieron el primer premio con seis aciertos de $500 millones en la modalidad Tradicional. los felices ganadores son oriundos de Puerto Iguazú (Misiones), Godoy Cruz (Mendoza), San Miguel (Buenos Aires) y Coronel Pringles (Buenos Aires).

TRADICIONAL (4 ganadores)

08 10 11 17 38 45

LA SEGUNDA (Vacante)

00 01 11 15 19 35

REVANCHA (Vacante)

23 24 32 33 44 45

SIEMPRE SALE (38 ganadores)

02 05 06 07 16 33

PREMIO EXTRA (1.260 ganadores)

00 01 08 10 11 15 17 19 23 24 32 33 35 38 44 45

Próximo sorteo

El próximo sorteo será el domingo 31 de agosto, con un pozo acumulado de 5.000 millones de pesos, y se transmitirá a las 21.15, en directo por Crónica TV para todo el país, Santa Fe Canal para la Provincia de Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe y Canal 9 (Paraná).