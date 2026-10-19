Este domingo por la noche se desarrolló el sorteo N°3418 del Quini 6, de la Lotería de Santa Fe.

En el sorteo Tradicional, dos jugadores acertaron los números 31-11-09-17-25-0 y se repartirán un pozo de $1.418.485.786,20. Una de las boletas se jugó en Rivadavia, en la provincia de San Juan y la otra en Carcaraña, en Santa Fe.

TRADICIONAL (2 ganadores)

07 09 11 17 25 31

LA SEGUNDA (Vacante)

04 10 16 21 27 38

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REVANCHA (Vacante)

01 05 26 40 41 43

SIEMPRE SALE (30 ganadores)

01 10 19 25 37 44

EXTRA (3.445 ganadores)

01 04 05 07 09 10 11 16 17 21 25 26 27 31 38 40 41 43

Próximo sorteo

El próximo sorteo será el miércoles 21 de octubre a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe, con un pozo estimado de 7.600 millones de pesos. Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.