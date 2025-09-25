Este miércoles por la noche se desarrolló el concurso N°3307 del Quini 6, de la Lotería de Santa Fe.

En el caso de la modalidad La Segunda los números favorecidos fueron 06-03-17-21-31-24 y dos jugadores acertaron y ganaron cada uno se lleva $1.864.212.986,48. Los afortunados son oriundos de Berisso, provincia de Buenos Aires, y Puerto Madryn, provincia de Chubut,

TRADICIONAL (Vacante)

12 18 21 34 37 41

LA SEGUNDA (2 ganadores)

03 06 17 21 24 31

REVANCHA (Vacante)

00 03 23 30 32 35

SIEMPRE SALE (4 ganadores)

02 15 36 41 42 44

SORTEO EXTRA ( ganadores)

00 03 06 12 17 18 21 23 24 30 31 32 34 35 37 41

Próximo sorteo

El próximo sorteo será el domingo 28 de septiembre, con un pozo estimado de 3.800 millones de pesos, y se transmitirá a las 21.15, en directo por Crónica TV para todo el país, Santa Fe Canal para la Provincia de Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe y Canal 9 (Paraná).