Dos afortunados se repartieron $390.000.000 del Tradicional y uno se hizo con un fabuloso pozo de $780.000.000 de La Segunda. En el Siempre Sale, en tanto, hubo siete ganadores.

Este miércoles por la noche se desarrolló el concurso N°3355 del Quini 6, de la Lotería de Santa Fe.

TRADICIONAL (2 ganadores)

09 11 12 14 18 20

Dos apostadores acertaron todos los números y se repartieron $390.000.000. Uno de los ganadores es de San Rafael, en la provincia de Mendoza; y el otro es de Victoria, en Entre Ríos.

LA SEGUNDA (1 ganador)

07 14 15 21 23 31

Un jugador acertó todos los números y se llevó $780.000.000. El apostador es de Villa Ángela, en Chaco.

Puede interesarte

REVANCHA (Vacante)

03 09 16 19 21 40

SIEMPRE SALE (7 ganadores)

09 10 21 35 43 44

El sorteo tuvo siete ganadores y cada uno se lleva $43.131.319,71.

EXTRA (1.572 ganadores)

03 07 09 11 12 14 15 16 18 19 20 21 23 31 40

Próximo sorteo

El próximo sorteo será el domingo 15 de marzo a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe, con un pozo estimado de 4.400 millones de pesos. Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.