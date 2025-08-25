Este miércoles por la noche se desarrolló el concurso N° 3298 del Quini 6, de la Lotería de Santa Fe.

En el Siempre Sale hubo 10 apostadores con cinco aciertos y cada uno se lleva $26.508.108,60.

TRADICIONAL (Vacante)

08 09 04 44 05 12

LA SEGUNDA (Vacante)

22 06 34 07 25 09

REVANCHA (Vacante)

15 41 20 44 14 26

SIEMPRE SALE (10 ganadores)

35 33 26 44 30 40

Próximo sorteo

El próximo sorteo será el miércoles 27 de agosto y se transmitirá a las 21.15, en directo por Crónica TV para todo el país, Santa Fe Canal para la Provincia de Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe y Canal 9 (Paraná).