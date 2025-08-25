Concurso N° 3298
Quini 6: estos son los números favorecidos del domingo
Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron que, en el próximo sorteo, habrá en juego 4.500 millones de pesos.
Este miércoles por la noche se desarrolló el concurso N° 3298 del Quini 6, de la Lotería de Santa Fe.
En el Siempre Sale hubo 10 apostadores con cinco aciertos y cada uno se lleva $26.508.108,60.
TRADICIONAL (Vacante)
08 09 04 44 05 12
LA SEGUNDA (Vacante)
22 06 34 07 25 09
REVANCHA (Vacante)
15 41 20 44 14 26
SIEMPRE SALE (10 ganadores)
35 33 26 44 30 40
Próximo sorteo
El próximo sorteo será el miércoles 27 de agosto y se transmitirá a las 21.15, en directo por Crónica TV para todo el país, Santa Fe Canal para la Provincia de Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe y Canal 9 (Paraná).
