Este domingo por la noche se desarrolló el sorteo N°3302 del Quini 6, de la Lotería de Santa Fe.

TRADICIONAL (Vacante)

05 18 19 28 39 40

LA SEGUNDA (Vacante)

17 18 19 24 25 43

REVANCHA (Vacante)

00 09 11 38 40 42

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SIEMPRE SALE (24 ganadores)

03 04 20 27 31 41

SORTEO EXTRA (517 ganadores)

00 05 09 11 17 18 19 24 25 28 38 39 40 42 43

Próximo sorteo

El próximo sorteo será el miércoles 10 de septiembre, con un pozo estimado de 5.200 millones de pesos, y se transmitirá a las 21.15, en directo por Crónica TV para todo el país, Santa Fe Canal para la Provincia de Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe y Canal 9 (Paraná).