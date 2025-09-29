Este domingo hubo 21 ganadores en la modalidad Siempre Sale y se llevan más de $14.777.000. En tanto, los grandes pozos quedaron vacantes

En el sorteo de Quini 6 de este domingo por la noche no hubo ganadores con seis aciertos y Lotería de Santa Fe estima que el próximo sorteo tendrá un pozo acumulado de $4.200 millones.

Los números que salieron fueron:

TRADICIONAL

02-09-14-22-30-31

LA SEGUNDA

04-10-12-13-18-33

REVANCHA

02-07-15-18-22-27

SIEMPRE SALE

11-12-23-28-33-38

En el Siempre Sale fueron 21 los ganadores con cinco aciertos a lo largo de todo el país que se repartieron el pozo de más de $310 millones

Se estiman los siguientes pozos individuales para el próximo sorteo:

Tradicional Primer Sorteo: $1.030.000.000

La Segunda: $690.000.000

Revancha: $2.095.000.000

Siempre Sale: $255.000.000

Extra: $130.000.000

Pozo Estimado Próximo Sorteo: $4.200.000.000

El próximo sorteo será el miércoles 1 de octubre a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.

Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de Lotería.