Concurso Nª 3308
Quini 6: estos son los números favorecidos del domingo
Desde la Lotería de Santa Fe, confirmaron que en el próximo sorteo tiene un pozo aproximado de 4.200 millones de pesos.
Este domingo hubo 21 ganadores en la modalidad Siempre Sale y se llevan más de $14.777.000. En tanto, los grandes pozos quedaron vacantes
En el sorteo de Quini 6 de este domingo por la noche no hubo ganadores con seis aciertos y Lotería de Santa Fe estima que el próximo sorteo tendrá un pozo acumulado de $4.200 millones.
Los números que salieron fueron:
TRADICIONAL
02-09-14-22-30-31
LA SEGUNDA
04-10-12-13-18-33
REVANCHA
02-07-15-18-22-27
SIEMPRE SALE
11-12-23-28-33-38
En el Siempre Sale fueron 21 los ganadores con cinco aciertos a lo largo de todo el país que se repartieron el pozo de más de $310 millones
Se estiman los siguientes pozos individuales para el próximo sorteo:
Tradicional Primer Sorteo: $1.030.000.000
La Segunda: $690.000.000
Revancha: $2.095.000.000
Siempre Sale: $255.000.000
Extra: $130.000.000
Pozo Estimado Próximo Sorteo: $4.200.000.000
El próximo sorteo será el miércoles 1 de octubre a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.
Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de Lotería.