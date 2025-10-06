Este domingo por la noche se desarrolló el sorteo N°3310 del Quini 6, de la Lotería de Santa Fe.

TRADICIONAL (Vacante)

05 06 09 32 34 44

LA SEGUNDA (Vacante)

06 13 20 25 44 45

REVANCHA (Vacante)

03 15 19 21 22 43

SIEMPRE SALE (14 ganadores)

06 20 26 30 41 45

SORTEO EXTRA (1.658 ganadores)

03 05 06 09 13 15 19 20

21 22 25 32 34 43 44 45

Próximo sorteo

El próximo sorteo será el miércoles 8 de octubre y se transmitirá a las 21.15, , con un pozo acumulado de 5.200 millones de pesos, en directo por Crónica TV para todo el país, Santa Fe Canal para la Provincia de Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe y Canal 9 (Paraná).