Concurso N°3314
Quini 6: estos son los números favorecidos del domingo
El sorteo tiene como siempre pozos millonarios.
Este domingo por la noche se desarrolló el sorteo N°3314 del Quini 6, de la Lotería de Santa Fe.
TRADICIONAL (Vacante)
00 14 17 21 39 43
LA SEGUNDA (Vacante)
06 21 26 33 41 44
REVANCHA (Vacante)
03 15 22 29 36 39
Puede interesarte
SIEMPRE SALE (13 ganadores)
01 22 23 24 29 35
EXTRA (1.116 ganadores)
00 03 06 14 15 17 21 22 26 29 33 36 39 41 43 44
Próximo sorteo
El próximo sorteo será el miércoles 22 de octubre, con un pozo estimado de 7.900 millones de pesos, y se transmitirá a las 21.15, en directo por Crónica TV para todo el país, Santa Fe Canal para la Provincia de Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe y Canal 9 (Paraná).
autor
ComentariosDebés iniciar sesión para poder comentar