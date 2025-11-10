Este domingo por la noche se desarrolló el sorteo N°3320 del Quini 6, de la Lotería de Santa Fe.

TRADICIONAL (Vacante)

02 05 09 26 28 45

LA SEGUNDA (Vacante)

05 17 18 21 22 26

REVANCHA (Vacante)

01 03 04 15 25 31

SIEMPRE SALE (15 ganadores)

17 30 33 37 40 41

EXTRA (2.494 ganadores)

01 02 03 04 05 09 15 17 18 21 22 25 26 28 31 45

Próximo sorteo

El próximo sorteo será el miércoles 12 de noviembre, con un pozo estimado de 10.100 millones de pesos, y se transmitirá a las 21.15, en directo por Crónica TV para todo el país, Santa Fe Canal para la Provincia de Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe y Canal 9 (Paraná).