Este domingo por la noche se desarrolló el sorteo N°3324 del Quini 6, de la Lotería de Santa Fe.

TRADICIONAL (Vacante)

16 18 19 21 27 40

LA SEGUNDA (Vacante)

00 02 14 18 19 36

REVANCHA (Vacante)

00 02 06 17 27 40

SIEMPRE SALE (14 ganadores)

04 60 30 36 40 41

EXTRA (137 ganadores)

00 02 06 14 16 17 18 19 21 27 36 40

Próximo sorteo

El próximo sorteo será el miércoles 26 de noviembre, con un pozo estimado de 13.400 millones de pesos, y se transmitirá a las 21.15, en directo por Crónica TV para todo el país, Santa Fe Canal para la Provincia de Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe y Canal 9 (Paraná).