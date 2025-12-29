Este domingo por la noche se desarrolló el sorteo N°3334 del Quini 6, de la Lotería de Santa Fe.

TRADICIONAL (Vacante)

04 05 27 28 34 42

LA SEGUNDA (Vacante)

03 06 16 38 42 45

REVANCHA (Vacante)

16 24 25 28 34 38

SIEMPRE SALE (74 ganadores)

07 13 15 25 35 41

EXTRA (192 ganadores)

03 04 05 06 16 24 25 27 28 34 38 42 45

Próximo sorteo

El próximo sorteo será el miércoles 31 de diciembre, , con un pozo estimado de 8.300 millones de pesos, y se transmitirá a las 19, en directo por Crónica TV para todo el país, Santa Fe Canal para la Provincia de Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe y Canal 9 (Paraná).