Concurso N°3336
Quini 6: estos son los números favorecidos del domingo
El sorteo tiene como siempre pozos millonarios.
Este domingo por la noche se desarrolla el sorteo N°3336 del Quini 6, de la Lotería de Santa Fe.
TRADICIONAL (Vacante)
08 09 14 33 41 45
LA SEGUNDA (Vacante)
10 14 16 32 41 44
REVANCHA (Vacante)
07 08 15 30 33 45
SIEMPRE SALE (39 ganadores)
06 19 23 24 31 45
EXTRA (175 ganadores)
07 08 09 10 14 15 16 30 32 33 41 44 45
Próximo sorteo
El próximo sorteo será el miércoles 7 de enero, con un pozo estimado de 10.400 millones de pesos, y se transmitirá a las 21.15, en directo por Crónica TV para todo el país, Santa Fe Canal para la Provincia de Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe y Canal 9 (Paraná).
