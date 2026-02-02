Concurso N°3344
Quini 6: estos son los números favorecidos del domingo
El sorteo tiene como siempre pozos millonarios.
Este domingo por la noche se desarrolló el sorteo N°3344 del Quini 6, de la Lotería de Santa Fe.
TRADICIONAL (Vacante)
02 04 15 18 31 43
LA SEGUNDA (Vacante)
12 16 25 27 35 42
REVANCHA (Vacante)
03 19 20 21 30 39
SIEMPRE SALE (9 ganadores)
09 30 31 42 43 45
EXTRA (2.467 ganadores)
02 03 04 12 15 16 18 19 20 21 25 27 30 31 35 39 42 43
Próximo sorteo
El próximo sorteo será el miércoles 4 de febrero a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe, con un pozo estimado de 14.650 millones de pesos. Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.
