Concurso N°3354
Quini 6: estos son los números favorecidos del domingo
El sorteo tiene como siempre pozos millonarios
Este domingo por la noche se desarrolla el sorteo N°3354 del Quini 6, de la Lotería de Santa Fe.
TRADICIONAL (Vacante)
00 06 10 13 21 37
LA SEGUNDA (Vacante)
01 04 06 18 27 34
REVANCHA (Vacante)
05 27 29 33 37 43
SIEMPRE SALE (35 ganadores)
14 16 19 25 28 36
EXTRA (630 ganadores)
00 01 04 05 06 10 13 18 21 27 29 33 34 37 43
Próximo sorteo
El próximo sorteo será el miércoles 11 de marzo a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe, con un pozo estimado de 3.800 millones de pesos. Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.
