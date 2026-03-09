Este domingo por la noche se desarrolla el sorteo N°3354 del Quini 6, de la Lotería de Santa Fe.

TRADICIONAL (Vacante)

00 06 10 13 21 37

LA SEGUNDA (Vacante)

01 04 06 18 27 34

REVANCHA (Vacante)

05 27 29 33 37 43

SIEMPRE SALE (35 ganadores)

14 16 19 25 28 36

EXTRA (630 ganadores)

00 01 04 05 06 10 13 18 21 27 29 33 34 37 43

Próximo sorteo

El próximo sorteo será el miércoles 11 de marzo a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe, con un pozo estimado de 3.800 millones de pesos. Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.