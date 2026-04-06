Este domingo por la noche se desarrolla el concurso N°3362 del Quini 6, de la Lotería de Santa Fe.

TRADICIONAL (Vacante)

34 - 22 - 20 - 29 - 43 - 27

LA SEGUNDA (Vacante)

32 - 39 - 20 - 30 - 41 - 19

Puede interesarte

REVANCHA (Vacante)

06 - 36 - 33 - 29 - 13 - 17

SIEMPRE SALE (20 ganadores)

07 - 12 - 06 - 08 - 35 - 41. 20 ganadores con cinco aciertos cada uno, que se llevarán más de $ 16 millones.

Próximo sorteo

El próximo sorteo será el miércoles 8 de abril a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe. Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.