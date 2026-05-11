Este domingo por la noche se desarrolla el sorteo N°3372 del Quini 6, de la Lotería de Santa Fe.

TRADICIONAL (Vacante)

04 07 15 24 37 39

LA SEGUNDA (Vacante)

00 01 06 23 24 40

Puede interesarte

REVANCHA (Vacante)

01 08 15 21 24 44

SIEMPRE SALE (18 ganadores)

03 04 06 21 40 43

EXTRA (249 ganadores)

00 01 04 06 07 08 15 21 23 24 37 39 40 44

Próximo sorteo

El próximo sorteo será el miércoles 13 de mayo a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe, con un pozo estimado de 8.950 millones de pesos. Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.