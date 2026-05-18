Este domingo por la noche se desarrolló el sorteo N°3374 del Quini 6, de la Lotería de Santa Fe.

TRADICIONAL (Vacante)

06 26 29 30 32 44

LA SEGUNDA (Vacante)

01 06 11 17 40 42

REVANCHA (Vacante)

02 08 10 20 41 43

Puede interesarte

SIEMPRE SALE (42 ganadores)

12 13 14 15 22 35

EXTRA (1.900 ganadores)

01 02 06 08 10 11 17 20 26 29 30 32 40 41 42 43 44

Próximo sorteo

El próximo sorteo será el miércoles 20 de mayo a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe, con un pozo estimado de 10.850 millones de pesos. Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.