Este domingo por la noche se desarrolla el sorteo N°3376 del Quini 6, de la Lotería de Santa Fe.

TRADICIONAL (Vacante)

05 08 10 12 28 34

LA SEGUNDA (Vacante)

11 14 20 35 39 43

REVANCHA (2 ganadores)

08 12 15 18 21 36

SIEMPRE SALE (13 ganadores)

00 07 21 25 29 35

EXTRA (1.350 ganadores)

05 08 10 11 12 14 15 18 20 21 28 34 35 36 39 43

El próximo sorteo será el miércoles 27 de mayo a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe, con un pozo estimado de 2.750 millones de pesos. Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.