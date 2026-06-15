Este domingo por la noche se desarrolla el sorteo N°3382 del Quini 6, de la Lotería de Santa Fe.

TRADICIONAL (Vacante)

02 10 18 21 30 36

LA SEGUNDA (Vacante)

00 21 25 27 33 44

REVANCHA (Vacante)

11 13 17 18 28 41

Puede interesarte

SIEMPRE SALE (21 ganadores)

00 10 11 16 25 34

EXTRA (1.337 ganadores)

00 02 10 11 13 17 18 21 25 27 28 30 33 36 41 44

Próximo sorteo

El próximo sorteo será el miércoles 17 de junio a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe, con un pozo estimado de 7.200 millones de pesos. Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.