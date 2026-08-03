Este domingo por la noche se desarrolló el sorteo N°3396 del Quini 6, de la Lotería de Santa Fe.

TRADICIONAL (Vacante)

00 12 23 29 43 45

LA SEGUNDA (Vacante)

01 13 18 29 31 44

REVANCHA (Vacante)

02 03 19 20 23 25

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SIEMPRE SALE (22 ganadores)

00 01 09 22 27 29

EXTRA (869 ganadores)

00 01 02 03 12 13 18 19 20 23 25 29 31 43 44 45

Próximo sorteo

El próximo sorteo será el miércoles 5 de agosto a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe, con un pozo estimado de 12.200 millones de pesos. Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.