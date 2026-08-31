Este domingo por la noche se desarrolló el concurso N°3404 del Quini 6, de la Lotería de Santa Fe.

Tradicional (Vacante)

07 - 23 - 45 - 14 - 22 - 40

La Segunda (Vacante)

17 - 40 - 38 - 36 - 11 - 05

Revancha (Vacante)

05 - 00 - 10 - 26 - 20 - 28

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Siempre Sale (29 ganadores)

13 - 36 - 14 - 06 - 37 - 21

Cada uno de los ganadores se llevará más de $17 millones.

Extra (1.525 ganadores)

00 05 07 10 11 14 17 20 22 23 26 28 36 38 40 45

Cada uno se llevará más de $131 mil.

Próximo sorteo

El próximo sorteo será el miércoles 2 de septiembre a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe. Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.